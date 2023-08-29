Москва, 29 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Пожар в зоне складских помещений в районе станции «Площадь трёх вокзалов» на Комсомольской площади в Москве не повлиял на движение поездов, сообщили 29 августа в РЖД.

Кадр из видео

На время ликвидации возгорания въезд на парковку Ленинградского вокзала и выезд с неё будут осуществляться только со стороны Комсомольской площади, отметили также представители компании.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, возгорание на Комсомольской площади в районе дома 1Ас14 произошло около 17:30 мск. Пожар начался на территории одноэтажного склада. Все оперативные службы работают на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение по Комсомольской площади не затруднено, сообщали ранее в Дептрансе Москвы.

Как сообщалось ранее, 21 августа произошло крупное возгорание на складе лакокрасочных изделий в Богородском районе Московской области. На момент прибытия пожарных площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров, позднее она увеличилась до трёх тысяч квадратных метров. К тушению привлекли два вертолёта. На локализацию возгорания ушло четыре с половиной часа, вертолёты сбросили 345 тонн воды.