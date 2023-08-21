Пожар на складе красок в Подмосковье локализовали на 4,3 тыс. кв. м
Ногинск, Московская область, 21 августа, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Пожар на складе красок в Богородском районе Московской области локализовали на площади 4,3 тыс. кв. м. Об этом 21 августа сообщили в МЧС России.
Иван Шилов ИА Регнум
«Вертолетами Ка-32 сброшено 345 тонн воды за 69 раз», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что в процессе тушения задействовали более 130 человек и 38 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, сообщение о крупном возгорании в Богородском районе Московской области поступило на пульт дежурного в 08:45 21 августа. Пожар вспыхнул на улице Ильича. Изначально к тушению привлекли 83 человека и 25 единиц техники. Позднее стало известно, что площадь пожара увеличилась с двух тыс. кв. м до трёх тыс. кв. м.