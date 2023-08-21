Богородское, Московская область, 21 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В Богородском районе Московской области произошло крупное возгорание на складе. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

МЧС России по Московской области

«В 08:45 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в работах по тушению пожара принимают участие 83 человека и задействовано 25 единиц техники

По данным МЧС России, возгорание произошло в административно-складском здании, пожар бушует на площади 1500 квадратных метров.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее крупный пожар произошёл на территории фирмы по переработке старых аккумуляторов в городе Оффенбах-ам-Майне (немецкая федеральная земля Гессен), в котором проживают свыше 100 тыс. человек. Столбы дыма от возгорания были видны за много километров от места горения.

На складе компании Ozon в Подольске Московской области накануне ликвидировали возгорание на площади 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре в шестиэтажном здании поступило в МЧС 20 августа в 08:39 мск. Отмечалось, что на территории склада загорелась продукция в коробках на стеллажах.