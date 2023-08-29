Вашингтон, 29 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В результате провального контрнаступления у ВСУ осталось всего несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО, их уже бросают в бой. Об этом 29 августа заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью бывшему члену британского парламента Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поймите, 82-я и две другие бригады, составлявшие стратегический резерв, — это последние обученные силы, которыми располагает Украина. Других резервов у них нет», — сказал Риттер.

По его словам, у киевского режима ничего не останется, когда эти резервы погибнут, а они сейчас гибнут в огромных количествах. Он добавил, что украинская оборона скоро развалится и на этом всё закончится.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что провал широко анонсированного контрнаступления украинских войск сейчас уже стал очевидным. Глава СВР уточнил, что в Киеве и на Западе, как когда-то генералы немецко-фашистской армии, причинами этого называли то плохую погоду, то слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин 21 июля рассказал об отсутствии военных успехов у украинских войск в ходе контрнаступления и разочаровании от этого на Западе. Министерство обороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих и более 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе немецкие танки Leopard, французские колёсные танки AMX и американские БМП Bradley.

Как отметил Риттер, глава киевского режима Владимир Зеленский не желает признавать поражение и будет продолжать говорить о «победе ВСУ», когда российские танки будут уже идти по Киеву. Эксперт уточнил, что потери украинской армии растут ежедневно, о чём докладывают киевским властям.