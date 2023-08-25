Вашингтон, 25 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский не желает признавать поражение Киева и это обернётся полным разгромом ВСУ. Об этом 25 августа заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире Redacted.

Известия/Павел Волков

«Зеленский и дальше хочет делать вид, что выигрывает, но то, что мы видим на фронте, говорит об обратном. <…> Украинцы продолжат «побеждать», когда российские танки будут уже в Киеве», — сказал он.

Эксперт уточнил, что потери украинской армии увеличиваются с каждым днём и Зеленскому сообщают, что Вооружённые силы России наносят удары по ВСУ и заставляют их отступать.

Риттер отметил, что теперь стало ясно, что Киев с самого начала занижал данные о потерях живой силы и военной техники.

«Есть много видео, на которых запечатлены моменты ее уничтожения российской армией», — пояснил он.

Бывший разведчик добавил, что Киев находится в отчаянном положении и пытается перебрасывать новые части в зону военных действий, однако их уровень подготовки гораздо ниже и это только ускорит неминуемый крах.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провал широко анонсированного контрнаступления ВСУ сегодня уже стал очевидным. Он отметил, что в Киеве и на Западе причинами этого называли, как когда-то генералы армии вермахта, то, плохую погоду, слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование от этого в западных. Минобороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, французские колёсные танки AMX и американские БМП Bradley.

Военный эксперт Владислав Шурыгин 24 августа заявил ИА Регнум, что любые тактики противника теряют смысл на фоне больших ресурсов России для продолжения спецоперации. По его мнению, спор Киева и Вашингтона об изменении стратегии для «оживления» контрнаступления украинской армии — это, по сути, поиск виновных в отсутствии успехов ВСУ