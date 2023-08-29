Москва, 29 августа, 2023, 13:54 — ИА Регнум. До 100 украинских военных уничтожено за сутки на южнодонецком направлении. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

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Он добавил, что ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы «Акация» и «Гиацинт-Б».

Кроме того, около Новомихайловки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников.

В районе Дорожного в ДНР Вооружённые силы России поразили ракетным ударом воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. В районе населённого пункта Дружковка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.