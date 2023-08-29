Москва, 29 августа, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил 29 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», — уточнил он.

По словам представителя российского военного ведомства, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР) и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, добавил Конашенков, в районе населённого пункта Дорожное в ДНР на станции разгрузки ракетным ударом поражён воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами.

А в районе населённого пункта Дружковка уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР — в районе населённых пунктов Урожайное и Старомайорское. Он уточнил, что сейчас это серая зона, противник тоже не имеет возможности там закрепиться, поскольку негде это сделать. Кроме того, российские артиллерия и авиация чётко отрабатывают, как только ВСУ предпринимают шаги занять эти населённые пункты, отметил врио главы.