Москва, 29 августа, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в ДНР склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 29 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ около населённого пункта Невельское ДНР и улучшили положение по переднему краю.

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что около населённого пункта Дружковка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на этом направлении составили свыше 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено тринадцать автомобилей, шесть боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, 29 августа врио главы региона Денис Пушилин заявил, что в ДНР сейчас самые горячие точки — в районе населённых пунктов Урожайное и Старомайорское. Он добавил, что сейчас это серая зона, противник тоже не имеет возможности там закрепиться, поскольку негде это сделать. Кроме того, российские артиллерия и авиация чётко отрабатывают, как только ВСУ предпринимают шаги занять эти населённые пункты, отметил он.

На донецком направлении Вооружённые силы России ракетным ударом ликвидировали эшелон с боеприпасами ВСУ. Отмечается, что разведывательное подразделение ВС России выявило прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты данной цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар.