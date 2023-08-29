Москва, 29 августа, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В ДНР сейчас самые горячие точки — в районе населённых пунктов Урожайное и Старомайорское. Об этом 29 августа сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самые горячие точки у нас — их две именно на территории фронта по линии Донецкой Народной Республики — это южнодонецкое направление, Урожайное, Старомайорское», — сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас это серая зона, противник тоже не имеет возможности там закрепиться, поскольку негде закрепляться. Кроме того, российские артиллерия и авиация чётко отрабатывают, как только ВСУ предпринимают шаги занять эти населённые пункты, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа Пушилин сообщил, что на авдеевском направлении российские подразделения улучшили позиции. По его словам, на южнодонецком направлении ВСУ пытаются обойти с восточной стороны населённый пункт Урожайное. Он подчеркнул, что противнику не удалось добиться поставленных задач, все его попытки были пресечены.