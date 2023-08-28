Москва, 28 августа, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Средства ПВО России перехватили три управляемые бомбы JDAM, сообщил 28 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО России

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

По его словам, также были уничтожены 27 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, Военно-морской флот (ВМФ) России ночью нанёс групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ, цель достигнута, объект поражён.

Ранее ИА Регнум уже сообщало о проблемах с управляемыми вооружениями, которые поставляются ВСУ. В марте–апреле в Сети были опубликованы служебные документы Пентагона, в которых сообщалось о проблемах с эксплуатацией бомб JDAM-ER.

Позднее телеканал CNN информировал о том, что российские системы радиоэлектронной борьбы серьёзно снизили эффективность применения установок HIMARS для нанесения высокоточных ударов.

По словам военного эксперта Александра Михайловского, именно использование комплексов РЭБ свело на нет успехи ВСУ, достигнутые при использовании систем HIMARS в первые месяцы после их поставки на Украину. В последнее время украинские войска всё реже применяют управляемые боеприпасы GMLRS — M30 и чаще используют менее точные M26 или M28.