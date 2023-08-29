* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и основателя Telegram-канала «Сканер» Руслана Карпука (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах России. Об этом сообщили в суде.

Отмечается, что Наки и Карпука суд признал виновными по пунктам «б», «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России группой лиц по мотивам политической ненависти с искусственным созданием доказательств обвинения).

Уточняется, что фигурантам было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колони общего режима заочно.

Во время прений сторон гособвинитель требовал заочно приговорить каждого из обвиняемых к 13 годам лишения свободы.

В суде было установлено, что фигуранты создали видеоролик, в котором рассказывалось о событиях на Запорожской АЭС и в Мариуполе, в этом видеоматериале содержалась недостоверная информация о ВС России. Свою вину подсудимые не признали, сейчас они находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, религиозный деятель Юрий Сипко попал под уголовное преследование за распространение фейков о действиях Вооружённых сил РФ. По данным следствия, в марте прошлого года Сипко в открытом доступе разместил видеозапись с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Это подтвердили результаты психолого-лингвистического исследования.

Сотрудники СК и Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ России выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины. 8 августа в рамках расследования уголовного дела у Сипко и его соратников на территории столичного региона и Калуги правоохранители провели обыски.

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии. Писателя обвинили по делу о фейках в отношении российской армии. Ему также запретили четыре года администрировать сайты в интернете.