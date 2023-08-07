* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский

Писателя обвинили по делу о фейках в отношении российской армии. Ему также запретили четыре года администрировать сайты в интернете.

В феврале уголовное дело в отношении писателя поступило в суд. Его обвиняли в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.

В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя в рамках уголовного дела о распространении фейков. Он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики с искусственно созданными обвинениями в адрес бойцов российской армии. Писателя в июне 2022 года объявили в федеральный розыск. В октябре минюст внёс Глуховского в реестр иноагентов.