Москва, 8 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Религиозный деятель Юрий Сипко попал под уголовное преследование за распространение фейков о действиях Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 8 августа сообщили в главке СКР по Москве.

Кадр из видео. СК России

Уголовное дело в отношении Сипко возбудил Кунцевский межрайонный следственный отдел.

«Он (Сипко. — Прим. ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, в марте прошлого года Сипко в открытом доступе разместил видеозапись с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Это подтвердили результаты психолого-лингвистического исследования.

Сотрудники СК и Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ России выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины. 8 августа в рамках расследования уголовного дела у Сипко и его соратников на территории столичного региона и Калуги правоохранители провели обыски.

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Как сообщало ИА Регнум, в середине июня суд оштрафовал рок-музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Музыкант негативно оценил действия военных в ходе интервью на YouTube-канале «Девятый канал». После начала спецоперации на Украине Гребенщиков уехал в Великобританию, а позднее заявил, что отправил свои деньги в помощь ВСУ.

В Краснодарском крае в рамках уголовного дела о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России, арестовали жительницу Краснодара Марину Мелихову. По данным суда, в октябре 2022 года женщину уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии. Однако она продолжила размещать противоправный контент в социальных сетях.