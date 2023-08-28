Москва, 28 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Маловероятно, что Будапешт сможет убедить украинские власти начать мирные переговоры с Россией, считает профессор политологии Будапештского университета (Венгрия) Ласло Кемени. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА Регнум.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что призвала президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, так как на сегодняшний день нет военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру.

Профессор Кемени отнёсся к таким заявлениям Новак скептически и напомнил, что нынешние руководители Венгрии выступают внутри ЕС со своими инициативами, но, с другой стороны, поддерживают каждое решение ЕС или НАТО.

«Голосуют так же, как и все остальные. Это противоречие непросто понять, — сказал Кемени. — Однако венгерский народ, естественно, не хочет войны. Мы ведь соседняя страна. В Закарпатье в основном живут венгры. И мы не хотим, чтобы живущие там венгры попали на бойню и погибли. Кроме того, последнее время через венгерскую границу в колоссальном количестве идут беженцы. Позапрошлой ночью прошли 23 тысячи человек. Это колоссальное количество. Можно сказать, что через Венгрию прошли около 1,5 млн беженцев».

И правительство Венгрии, как подчеркнул профессор, не может не учитывать эти обстоятельства. Отсюда очень противоречивое поведение венгерских властей.

Кроме того, он усомнился в том, что Будапешт может стать модератором новых мирных переговоров между Россией и Украиной, и расценил заявления Новак критически — как попытку эффектного выступления в качестве миротворца.

Как сообщало ранее ИА Регнум, Новак заявила о том, что Венгрия присоединится к переговорам по «формуле мира», предложенной Зеленским, в которой речь идёт о возвращении этой страны к границам 1991 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Новак, напомнила ей, что президент Украины на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. О соответствующем решении главы киевского режима стало известно 4 октября 2022 года.

В свою очередь, Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Как заявил президент РФ, Москва никогда от переговоров не отказывалась и всегда говорила, что готова к продолжению диалога.