Будапешт, 24 августа, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Венгрия присоединится к переговорам по «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом по итогам личной встречи с украинским лидером заявил президент Венгрии Каталин Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира», — написала Новак на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 9 августа агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента сообщило, что Южная Корея включилась в рабочую группу по реализации предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира».

Ранее во вторник, 22 августа, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру бывшего бойца территориальной обороны Вооружённых сил Украины Фёдора Шандора в качестве нового украинского посла в Венгрии. Эту информацию также подтвердил венгерский портал ATV.