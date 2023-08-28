Москва, 28 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что президент Украины Владимир Зеленский, видимо, сразу решил ложиться на стол переговоров. Так она прокомментировала сообщение о том, что президент Венгрии Каталин Новак на встрече с президентом Украины призвала его сесть за стол переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», — написала она в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией. Так, президент Украины подписал в 2022 году указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета нацбезопасности и обороны.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису 29 июля заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Путин отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах.

Российский лидер также неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.