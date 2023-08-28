Москва, 28 августа, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Расширение БРИКС вынуждает Европейский союз показывать, что он не разваливается и способен, как и прежде, эксплуатировать те выгоды, которые ему обеспечивает однополярный мир. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 августа заявил профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов уже к 2030 году.

По мнению Кузнецова, в такой ситуации говорить о какой-то экономической логике, которой могла бы руководствоваться верхушка ЕС, не приходится, так как все последние годы Евросоюз стремительно превращался в политический придаток НАТО. Между тем экономические вопросы часто отходят на второй план. Например, один из них касается перехода на так называемую «зелёную энергетику», которую Кузнецов охарактеризовал как классический выстрел себе в ногу.

«Единства в ЕС нет. Кто-то продолжает развивать атомную энергетику, а кто-то спешно закрывает нормально действующие АЭС. Кто-то чуть ли не углём начинает топить, лишь бы не пользоваться российским газом. Поэтому мы видим, что цены на энергоносители растут, энергоэффективность падает. Но при этом всё идёт под лозунгами «зелёной» энергетики», — сказал Кузнецов.

Второй фактор — это то, что происходило с 2014 года в отношениях России и стран ЕС. Как заметил профессор, тогда ЕС, не признав волеизъявление крымчан, пожертвовал ощутимой частью внешней торговли и фактически ускорил развитие контактов России с Китаем и другими странами Азии.

«США всегда было выгодно расширение ЕС бесконтрольным образом, так как это позволяло Вашингтону поставить крест на реально возможном сценарии превращения ЕС в самостоятельный транснациональный центр экономической, а затем и политической силы», — пояснил Кузнецов.

Он напомнил, что в своё время создание ЕС и появление европейской валюты все экономисты сочли очевидной угрозой доллару. Евро «начал отгрызать» долю во всех внешнеторговых и валютных операциях. Но потом всё закончилось бесконтрольным расширением 2004, 2007, 2013 годов. В 2004 и 2007 в ЕС вступили страны (Прибалтика, Болгария и Румыния), которые никоим образом не укрепляли экономическое благосостояние Европейского союза и даже просто его экономическую устойчивость.

«На сегодня список кандидатов на расширение тоже есть. И то, что им сказали, что они скоро войдут, — это вполне реально. Более того, от вступления в ЕС какой-нибудь маленькой Албании или бывшей югославской республики Евросоюз не рухнет. Просто это будет дальнейшее расшатывание основы ЕС», — считает эксперт.

Кузнецов призвал не забывать, что коллективный Запад борется за то, чтобы продолжать эксплуатировать выгоды однополярного мира. Но сейчас, когда расширяется БРИКС, возникает угроза американоцентричному миропорядку.

Поэтому, как полагает профессор, расширение ЕС может продлить агонию однополярного мира. Евросоюз пытается показать, что он не разваливается.

Кроме того, Кузнецов оценил высказывание Мишеля о том, что на предстоящем саммите ЕС будет обсуждаться вопрос о присоединении к Европейскому союзу Украины и Молдавии. По словам эксперта, перспективы членства в ЕС выглядят неопределёнными не только для Украины (по понятным причинам), но и для Молдавии, прорумынская часть которой «хочет не просто вступить в ЕС, а слиться в экстазе с Румынией».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Мишеля, если власти ЕС хотят, чтобы им доверяли, то они должны говорить о сроках присоединения к этой структуре новых государств.

Кроме того, он пообещал, что на следующем саммите ЕС, который состоится в октябре 2023 года, будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Кроме того, в повестку могут вернуться Босния и Герцеговина, а также Грузия.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу говорил, что Украине для вступления в Евросоюз потребуются не месяцы, а годы. У самой Эстонии на это ушло около семи лет.

В свою очередь бывший председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что скептически относится к ускоренному вступлению Украины в ЕС.