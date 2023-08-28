Любляна, 28 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. На следующем саммите ЕС, который пройдёт в октябре, будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдавии в состав Евросоюза, заявил 28 августа глава Евросовета Шарль Мишель на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

Иван Шилов ИА Регнум Шарль Мишель

«Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия», — уточнил он, добавив, что к 2030 году ЕС должен быть готовым к расширению.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

Заявку на вступление в ЕС президент Украины Владимир Зеленский подал 28 февраля 2022 года. Документ был направлен французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция председательствует в Совете ЕС. Также заявка направлена главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

Бывший председатель Европарламента Мартин Шульц в связи с этим отмечал, что скептически относится к ускоренному присоединению Украины к ЕС. Он подчеркнул, что снизить стандарты членства в Евросоюзе нельзя.

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что её страна может войти в состав Евросоюза к 2030 году. По её словам, к середине 2023 года Кишинёв выполнит все выдвинутые Европейской комиссией условия для вступления в ЕС.