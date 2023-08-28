Махачкала, 28 августа, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после нападения собак на мальчика в Дагестане. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА Регнум

В посёлке Редукторный Ленинского района города Махачкалы на берегу моря стая собак напала на малолетнего мальчика. Ребёнок получил телесные повреждения, он был госпитализирован.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, мальчик, которого стая бездомных собак загнала в море в Махачкале, получил укус и царапины. По первичной информации, ребёнок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины. Волонтёры организовали локацию временной передержки собак в районе озера Ак-Гёль. К месту, зафиксированному на видео, направлены отловщики.

Прокуратура Дагестана организовала проверку после появления записи с мальчиком, убегающим от стаи собак.