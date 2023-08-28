Махачкала, 28 августа, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Ребёнок спасся от стаи бездомных собак в морской воде в Махачкале. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых мальчик спасается от стаи безнадзорных собак. Около десяти собак бежали с лаем за ребёнком, который догадался зайти в море, а животные остановились на берегу, испугавшись воды.

По предварительным данным, инцидент произошёл в микрорайоне Редукторном Махачкалы. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с произошедшим. В ходе надзорных мероприятий предполагается дать оценку соблюдению законодательства местными властями об ответственном обращении с животными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ленинградской области двухлетняя девочка пострадала в результате нападения агрессивной собаки породы алабай. Ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии. У девочки зафиксировали рваные укушенные раны. Её поместили в реанимацию.

По данным регионального управления СК, неизвестная собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок в посёлке Ленинское и напала на ребенка. В ведомстве добавили, что девочку уже прооперировали и её жизни ничего не угрожает.