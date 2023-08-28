Махачкала, 28 августа, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Мальчик, которого стая бездомных собак загнала в море в Махачкале, получил укус и царапины. Сообщение об этом опубликовано 28 августа в официальном Telegram-канале городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в Сети появились кадры, на которых несколько собак преследуют мальчика у берега моря в микрорайоне Редукторный. Ребёнок, спасаясь от животных, забегает в воду, животные остаются на берегу. На этом запись обрывается.

«По первичной информации, ребёнок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», — сообщили в администрации.

В мэрии добавили, что взяли ситуацию на контроль. Волонтёры организовали локацию временной передержки собак в районе озера Ак-Гёль. К месту, зафиксированному на видео, направлены отловщики.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Дагестана организовала проверку после появления записи с мальчиком, убегающим от стаи собак.