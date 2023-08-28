Москва, 28 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внёс в нижнюю палату парламента законопроект о праве местных властей запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость в муниципалитетах с согласия местных жителей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Предлагается предоставить право органам местного самоуправления ограничивать скорость использования прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и т.д.) или устанавливать запрет на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме», — цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.

Проект также предлагает наделить муниципальные власти правом (в случае одобрения гражданами) ограничивать использование электросамокатов на отдельных участках территории, в том числе в парках, скверах, пешеходных зонах.

ДТП с участием электросамокатов, в том числе с летальным исходом, становится всё больше, и граждане должны иметь возможность ограничивать их передвижение хотя бы рядом с собственным домом, отметил Даванков. Сейчас закон не позволяет местным властям принимать никаких решений по данному вопросу, напомнил вице-спикер.

В августе 2023 года сообщалось о целой серии ДТП с участием электросамокатов в разных регионах России. В частности, в Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места ДТП, а в Краснодаре управляющий этим видом транспорта мужчина сбил няню с рудным ребёнком и также попытался скрыться.

В августе 2023 года знаки, запрещающие езду на электросамокатах, появились на пешеходной Навагинской улице в центре Сочи. А с сентября 2023 года услуга по прокату электросамокатов станет недоступна в Париже. С улиц столицы Франции предполагается убрать 15 тысяч таких средств передвижения.

В России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в июле в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

Электросамокаты всё ещё не отнесены к числу транспортных средств, поэтому правила дорожного движения на них не распространяются, и пока это не изменится, водители данных средств индивидуальной мобильности будут продолжать уходить от ответственности, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, отметил ранее в беседе с ИА Регнум адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.