Сочи, Краснодарский край, 18 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. На пешеходной Навагинской улице в центре Сочи появились знаки, запрещающие езду на электросамокатах, сообщили 18 августа в городской администрации. Нарушителям будет грозить административная ответственность в виде штрафа.

Александр Левчук/ТАСС

Ранее мэр города Алексей Копайгородский отмечал, что езду на электросамокатах, помимо Навагинской улицы, также запретят в парках, скверах и на набережных, поскольку движение на этом виде транспорта не всегда безопасно для многочисленных туристов и жителей города.

«Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи», — сказал РИА Новости заместитель мэра Николай Бескровный.

Установка знаков продолжится, уже определены 23 участка, где движение электросамокатов будет запрещено, добавил Бескровный. По его словам, власти города оценивают, на каких участках установка таких знаков особенно необходима, кроме того, будут проводиться проверки по выявлению нарушителей.

В России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в июле в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

Электросамокаты на законодательном уровне всё ещё не отнесены к числу транспортных средств, поэтому общие правила дорожного движения на них не распространяются, а водители этих средств индивидуальной мобильности будут продолжать уходить от ответственности, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, отметил ранее в беседе с ИА Регнум адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.