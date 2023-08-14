Краснодар, 14 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил няню с грудным ребёнком на пешеходном переходе на пересечении улиц Красной и Карасунской. Об этом 14 августа сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

Инцидент произошёл 12 августа. Женщина с десятимесячным мальчиком на руках переходила дорогу по зебре. Внезапно неизвестный сбил её с ног.

Няня приняла удар на себя, пытаясь закрыть младенца, и упала на спину. Свидетели происшествия оказали помощь на месте. Врачи диагностировали у ребёнка перелом ключицы, у няни — многочисленные ушибы и гематому на голове.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, который был на самокате.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826242" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Электросамокатчик сбивает няню с ребенком в Краснодаре

Как сообщало ИА Регнум, в Москве электросамокат насмерть сбил 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Инцидент произошёл 20 июля на Нижней Красносельской улице. Женщина попала в НИИ имени Склифосовского с закрытым переломом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением обломков. Она скончалась 2 августа. Спустя два дня полиция задержала 22-летнего молодого человека, водителя электросамоката, который сбил прохожую.

Как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин, для того чтобы обеспечить надёжную фиксацию нарушений на электросамокатах, надо вернуться к практике тотальной регистрации транспортных средств. Валдин напомнил, что в своё время даже выдавали велосипедные номера. Во-вторых, для того чтобы обеспечить хоть какой-то порядок на дорогах, следует ввести экзамен на получение прав на вождение таких средств, добавил он.