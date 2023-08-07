Москва, 7 августа, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Пока электросамокаты на законодательном уровне не отнесли к числу транспортных средств, то водители этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут продолжать уходить от должной ответственности, создавая угрозу жизни и здоровья граждан. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Алексей Никольский/РИА Новости

20 июля в Москве электросамокатчик сбил 32-летнюю женщину. С множеством травм женщину доставили в НИИ имени Склифосовского. Но спасти её не удалось, 2 августа женщина умерла.

Как объяснил адвокат и правозащитник Новицкий, на электросамокаты всё ещё не распространяются общие правила дорожного движения, поскольку их не признали полноценным транспортным средством. По словам Новицкого, нарушителю на данный момент грозит лишение свободы сроком до двух лет, согласно статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Самокат пока не отнесли к транспортным средствам, которые регулируются статьями за нарушение правил управления транспортными средствами. Если бы самокат признали транспортным средством, то была бы ответственность по статье 264 УК РФ, а там санкции совершенно другие», — отметил Новицкий.

Согласно статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы, если его вождение стало причиной смерти человека. Причём, если суд признаёт, что водитель был в состоянии опьянения, или покинул место происшествия, то наказание ужесточается в разы.

«Посмотрим, как будет в дальнейшем реагировать наш законодательный орган и будут ли какие-то инициативы проявлены. Но уже не единожды доказано, что движение элекстросамокатов по пешеходным дорожкам опасно для здоровья и жизни как детей, так и взрослых. Поэтому безусловно это требует дополнительного регулирования», — заключил адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, в мае двухлетний ребёнок пострадал в результате наезда на него мужчины на электросамокате. Инцидент произошёл на юго-западе Москвы. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

В июле в центре Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Также 17 июня в московском парке Горького электросамокатчик сбил двухлетнего мальчика и скрылся.

По мнению эксперта межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимира Валдина, если в России примут закон, который установит штрафы за превышение скорости электросамокатов, но не создадут механизмов для реализации этих наказаний, такая норма окажется нежизнеспособной.

В России за I полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием СИМов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 181,9%. В результате аварий с участие СИМ пострадали 1082 человека, включая 432 детей в возрасте младше 16 лет.