Москва, 28 августа, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В районе подмосковных Люберец силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник, летевший к Москве. Об этом 28 августа написал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника, уточнив, что попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена в 4:30 мск.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Брянской области силами российских средств ПВО пресечена попытка террористической атаки со стороны ВСУ с помощью двух беспилотников самолётного типа. Украинские БПЛА были ликвидированы.

27 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обнаружили упавший в поле беспилотный летательный аппарат, обезвреженный средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон обнаружили недалеко от деревни Маслово в Сосковском районе.