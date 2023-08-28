Симферополь, 28 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Два украинских разведывательных БПЛА сбиты на севере и западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксёнов 28 августа в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оба беспилотных аппарата уничтожены российскими силами ПВО, уточнил Аксёнов.

Глава Крыма призвал население сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа украинский беспилотник был сбит российскими военными в Крыму. ВСУ, по данным Минобороны, около 11:00 мск попытались осуществить атаку на российские объекты.

12 августа система ПВО России сбила две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива. Глава Крыма Аксёнов сообщил, что Крымский мост не получил повреждений.