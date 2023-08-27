Орел, 27 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В Орловской области обнаружили упавший в поле беспилотный летательный аппарат, обезвреженный средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил 27 августа губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщаю, что вчера вечером в поле <…> обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Дрон обнаружили недалеко от деревни Маслово в Сосковском районе.

Место падения оперативно оцепили, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий.

Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем, добавил Клычков.

Как сообщало ИА Регнум, в мае дрон-разведчик нашли в Крыму в поле около города Джанкоя. Беспилотник упал возле села Рысаково. На нём была закреплена камера, взрывчатых устройств не обнаружили.

В Ростовской области также в мае нашли дрон-разведчик. Трёхметровый беспилотник обнаружил местный житель в поле в двух километрах от посёлка Нижнедонского.

В ночь на 4 мая беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в селе Киселёвка в Красносулинском районе Ростовской области. Летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, упал и взорвался.