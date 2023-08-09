Москва, 9 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Нет сомнений в том, что все действия Польши в рамках украинского кризиса прямо или косвенно направлены на экспансию Варшавы на восток и захват земель Западной Украины, которые в Польше называют Восточными кресами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти Польши планируют сформировать польско-украинское соединение будто бы для безопасности, а де-факто — для оккупации Западной Украины.

По словам Шаповалов, речь идёт о пяти западноукраинских областях, которые в разное время входили в состав Речи Посполитой. В частности, в состав Польши в период после Революции и Гражданской войны в России и до 1939 года. Они были незаконно оккупированы Польшей, и несмотря на то, что это была территория компактного проживания этнических украинцев, Польша, пользуясь моментом, захватила эти земли.

«Кстати, в период Гражданской войны в России тогдашние руководители Польши и Украины — Пилсудский и Петлюра — тоже очень сильно дружили. Как нынешние Дуда и Зеленский. Пилсудский и Петлюра фактически заключили антисоветский и антибольшевистский союз, по условиям которого Петлюра подарил Польше Западную Украину», — напомнил политолог.

Он убеждён: то, что сегодня делает Польша — это повторение пути Пилсудского. В то же время поведение Зеленского очень сильно напоминает действия самозванного руководителя Украинской народной республики — Симона Петлюры. Тот тоже продал западную Украину Польше. По этому же пути сейчас идёт Владимир Зеленский.

«Варшава хочет шаг за шагом создать условия для оккупации Западной Украины, а потом совершить её. Но формально это будет обставлено как помощь Украине в её борьбе с Россией», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шойгу, есть серьёзные риски, которые возникают из-за милитаризации Польши.

В частности, он напомнил, что Польша уже начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи, дабы реализовать планы Варшавы построить «самую мощную армию на континенте».

До этого политолог Дмитрий Буневич рассказал, что польские власти намерены добиться того, чтобы польские вооружённые силы превзошли армии Франции, Турции и Германии. Однако Варшава воевать не собирается, но всерьёз надеется, что сможет конкурировать за европейское лидерство.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв полагает, что Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния. Причём Варшава может это сделать даже по просьбе руководства Украины, к неудовольствию многих украинских националистов.