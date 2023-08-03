Вашингтон, 3 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. После разгрома ВСУ самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод войск Польши на территорию Западной Украины. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы приближаемся к такому сценарию развития конфликта, который, по моему мнению, самый опасный», — отметил он, добавив, что с самого начала украинского кризиса было очевидно, что Киев не способен противостоять ВС России.

Он также добавил, что в настоящее время бывшая советская республика оказалась на грани катастрофы, поскольку это государство фактически превратилось в кладбище.

Макгрегор отметил, что Украина дошла до такого состояния, когда её полный крах уже неизбежен.

По его мнению, подходит очень страшный момент.

«На Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию», — уточнил экс-советник главы Пентагона, добавив, что Польша может воспользоваться случаем и ввести войска на Западную Украину для захвата территорий, которые раньше входили в состав польского государства.

Это приведёт к катастрофическому исходу, поскольку произойдёт прямое столкновение между НАТО и Россией, пояснил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря».

По его словам, не имея «интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего», Варшава «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе». В текущих обстоятельствах, считает зампред Совбеза, «оборзевшая» Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины «может быть реализован или сейчас, или уже никогда».