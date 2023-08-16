Вашингтон, 16 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Запустить переговоры об урегулировании украинского конфликта мешают неограниченные поставки оружия Киеву и нереалистичные требования к России. Об этом 16 августа заявил американский сенатор Рэнд Пол (республиканец из штата Кентукки) в интервью газете The New York Sun.

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«В конечном счёте только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог», — сказал Пол.

Он добавил, что также тормозить начало мирных переговоров могут предварительные условия, которые предъявляются России, включая возвращение Крыма. Он назвал эти требования нереалистичными.

Кроме того, сенатор выступил против предоставления американских гарантий безопасности Украине. По его словам, это чревато прямой конфронтацией с Россией.

Как ранее сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине и стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Он назвал разговоры западных стран про то, что пора сесть за стол переговоров, лукавой позицией.