Москва, 27 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В ночь на 27 августа Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования в районе Пинчуков Киевской области. Об этом 27 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населённого пункта Пинчуки Киевской области», — сказал он.

Военный уточнил, что все намеченные цели были поражены.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Конашенков рассказал, что ночью ВМФ России нанёс удар по объекту портовой инфраструктуры, использовавшемуся в интересах ВСУ. Цель удара была достигнута, объект поражён.

Официальный представитель Минобороны 24 августа заявил, что российские войска ночью нанесли удар по центру принятия решений украинской армии. Конашенков уточнил, что цель была поражена.