Москва, 25 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Военно-морской флот России в ночь на 25 августа нанёс удар по объекту портовой инфраструктуры, который используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Vadim Savitsky/mod. mil. rus/Global Look Press

«Нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры», — сказал он.

Генерал-лейтенант уточнил, что цель удара была достигнута, объект поражён.

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В Минобороны России 24 августа сообщили, что российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ. Удар по цели нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности, расположенного установках морского и наземного базирования.

Российские военные 15 августа нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. В оборонном ведомстве тогда заявили, что в результате удара военно-промышленному комплексу Украины нанесли значительный ущерб.

В ночь на 29 мая российские военные нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Военный уточнил, что уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.