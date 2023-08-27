Бухарест, 27 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, заявил 27 августа глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раед Арафат.

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«Сейчас коллеги из Флоряски подтвердили ещё одну смерть. Первым погиб мужчина, который не обгорел, у него был сердечный приступ. Сейчас мы говорим о первой смерти от ожогов. Она жена того, кто скончался вчера», — сообщил он журналистам.

Он отметил, что у пациентки обожжено 95% поверхности тела.

Как сообщало ИА Регнум, два взрыва произошло на заправке сжиженного нефтяного газа в Креведии 26 августа. Первый взрыв произошёл около 19:30 мск, людей эвакуировали из 300-метровой зоны и предупредили о задымлении, которое распространяется в сторону Бухареста. Пламя перекинулось на вторую цистерну с газом, и около 21:00 мск прогремел второй взрыв. После него радиус эвакуации увеличили до 700 метров. Позже на АЗС в Румынии произошло ещё два взрыва. Количество пострадавших при взрывах на АЗС в городе Креведия в Румынии увеличилось до 57 человек.