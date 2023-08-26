На АЗС в Румынии произошло ещё два взрыва, число пострадавших выросло до 46
На АЗС в Румынии прогремело ещё два взрыва, число пострадавших выросло до 46
Бухарест, 27 августа, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Ещё два взрыва прогремели на АЗС сжиженного нефтяного газа в Румынии, количество пострадавших выросло до 46 человек. Об этом 26 августа сообщает телеканал Digi 24.
Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат уточнил, что 26 августа в городе Креведии уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. Затем, спустя небольшое время, прогремели ещё два взрыва.
В результате ЧП погиб один человек, число пострадавших выросло до 46, при этом ожоги получили более 26 пожарных. Пресс-служба МВД сообщила телефон горячей линии, чтобы информировать о пострадавших.
В радиусе 700 метров эвакуированы более 3 тысяч человек. В районе пожара наблюдается сильное задымление, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах отмечается повышенная загрязнённость воздуха, жителям рекомендовано плотно закрыть окна. К горящей АЗС прибыли десятки пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум один человек погиб, более 30 пострадали в результате двух последовательных взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии. По предварительным данным, один человек получил серьёзные травмы, у остальных — ожоги разных частей тела, не требующие интенсивной терапии.
Отмечается, что как минимум 26 пострадавших — пожарные, получившие ожоги при втором взрыве.