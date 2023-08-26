Бухарест, 27 августа, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Ещё два взрыва прогремели на АЗС сжиженного нефтяного газа в Румынии, количество пострадавших выросло до 46 человек. Об этом 26 августа сообщает телеканал Digi 24.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат уточнил, что 26 августа в городе Креведии уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. Затем, спустя небольшое время, прогремели ещё два взрыва.

В результате ЧП погиб один человек, число пострадавших выросло до 46, при этом ожоги получили более 26 пожарных. Пресс-служба МВД сообщила телефон горячей линии, чтобы информировать о пострадавших.

В радиусе 700 метров эвакуированы более 3 тысяч человек. В районе пожара наблюдается сильное задымление, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах отмечается повышенная загрязнённость воздуха, жителям рекомендовано плотно закрыть окна. К горящей АЗС прибыли десятки пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум один человек погиб, более 30 пострадали в результате двух последовательных взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии. По предварительным данным, один человек получил серьёзные травмы, у остальных — ожоги разных частей тела, не требующие интенсивной терапии.

Отмечается, что как минимум 26 пострадавших — пожарные, получившие ожоги при втором взрыве.