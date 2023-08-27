Бухарест, 27 августа, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Количество пострадавших при взрывах на АЗС в городе Креведия в Румынии увеличилось до 57 человек, один человек погиб, сообщил телеканал Digi-24.

Кадр из видео

«По меньшей мере один человек погиб и еще 57 получили серьезные ранения в результате нескольких взрывов», — говорится в сообщении.

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Среди пострадавших 39 пожарных, два жандарма и два полицейских. Известно, что 51 человека госпитализировали, 10 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Три тысячи жителей эвакуировали в радиусе 800 метров от места происшествия.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Пожар на заправке уже удалось локализовать.

Как сообщало ИА Регнум, два последовательных взрыва произошли на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии в Креведии 26 августа. Десятки пострадавших получили серьёзные травмы и ожоги разных частей тела.

Первый взрыв произошёл около 19:30 мск на автозаправке в городе Креведии, после него возник пожар. Людей эвакуировали из зоны радиусом 300 метров и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в сторону Бухареста. Затем пламя перекинулось на вторую цистерну с газом, и около 21:00 мск прогремел второй взрыв. После него радиус эвакуации увеличили до 700 метров.

Позже на АЗС в Румынии произошло ещё два взрыва. В пригородах отмечается повышенная загрязнённость воздуха, жителям рекомендовано плотно закрыть окна. К горящей АЗС прибыли десятки пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Создан антикризисный штаб.