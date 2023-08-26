Бухарест, 27 августа, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, более 30 пострадали в результате двух последовательных взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии. Об этом 26 августа рассказал глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат, сообщает Радио Румынии.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Первый взрыв произошёл около 19:30 мск на автозаправке в городе Креведии, после него возник пожар, с которым борются до сих пор. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 300 метров и предупредил о сильном задымлении, которое распространяется в сторону Бухареста. Движение автотранспорта в районе пожара остановлено.

Затем пламя перекинулось на вторую цистерну с газом, и около 21:00 мск прогремел второй взрыв. После взрыва радиус эвакуации был увеличен до 700 метров. Сохраняется риск третьего взрыва, так как на АЗС есть ещё одна цистерна с топливом.

По данным министра здравоохранения Александру Рафила, после первого взрыва семь человек пострадали, один погиб. После второго взрыва пострадали около 26 человек, все пострадавшие — пожарные. По предварительным данным, один человек получил серьёзные травмы, у остальных — ожоги разных частей тела, не требующие интенсивной терапии.

Как указал Раед Арафат, информация о пострадавших является предварительной, поскольку в условиях пожара сложно оценивать обстановку. Создана антикризисная ячейка, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после взрыва на АЗС в Махачкале повреждения получили более 400 строений, большинство из них — жилые дома. Взрыв на АЗС в Махачкале произошёл вечером 14 августа. Взорвались две цистерны с топливом из восьми, находившихся на станции. 35 человек погибли, более 80 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим. В Дагестане 15 августа было объявлено днём траура.