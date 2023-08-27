* «Азов» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 27 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Боевики нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в большей степени занимались не боевыми действиями, а грабежами и пропагандой нацистской идеологии во время пребывания в Мариуполе. Как рассказал пленный боевик Сергей Русинов, они убивали женщин и детей, называя их «вражескими карликами-разведчиками».

Он стал свидетелем этого во время боёв в городе. Русинов своими глазами увидел бессмысленные и беспощадные расстрелы мирных граждан. Пленный отметил, что сослуживцы будто чувствовали право расстрелять человека из-за того, что он поддерживает какую-то сторону. В том числе «азовцы» убивали мужчин, возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

«Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми — тоже «агенты» России? По рации передавали, что это «вражеские карлики-разведчики». Как после этого относиться к таким людям?», — заявил он.

Отец Русинова служил в Народной милиции ЛНР и потерял глаз в боях за Лисичанск, сам он в то же время воевал в «Азове». Пленный утверждает, что разочаровался в украинском национализме, когда столкнулся с нравами нацбатальона.

«Мне стало мерзко там находиться. Я это всё наслушался, и оно само потихоньку начало отпускать. Начал понимать, что дураки мы, и это не моё», — рассказал он РИА Новости.

Особенно ему не нравилась «молитва украинского националиста», в которой он усмотрел святотатство.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Русинов рассказал, как увлёкся идеями нацизма и национализма, проживая в Луганске в 2017–2018 годах. Он стал через интернет связываться с единомышленниками и искать возможности вступить в «Азов». Когда его задержали спецслужбы, украинские власти обменяли его и отправили в Киев в 2020 году, после чего он приехал в Мариуполь и вступил в нацбат помощником гранатомётчика. В ходе боевых действий в мае 2022 года сдался в плен.

Боевик «Азова» Анатолий Килюшик с позывным Швейк рассказал 10 августа, как расстреливал жителей Мариуполя в спины из автомата и поджигал здания с живыми людьми внутри. В ночь на 24 февраля 2022 года он и другие «азовцы» выдвинулись в сторону населённого пункта Мангуш, откуда направились в Мариуполь. Вскоре они получили приказ не выпускать мирных граждан из Мариуполя. Боевики удерживали их в городе как минимум до 8 марта 2022 года, пока другие подразделения «Азова» зачищали территорию от всех, в том числе гражданских.

Вместе с тем, пленные «азовцы» позднее заявили о безразличии к ним со стороны украинских властей. Командир обещал, что плен закончится через четыре-пять месяцев, но прошло уже 15. Пленные также рассказали, что им отдавали незаконные приказы. Они рассказали и о больших потерях в рядах ВСУ. По словам украинских военных, их обучали инструкторы без боевого опыта, а патронов во время обучения не хватало.