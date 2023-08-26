* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 26 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Пленный боевик националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Русинов сообщил РИА Новости, что оказался по разные стороны фронта с отцом, защищавшим ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он понял, что я просто дегенерат и всё. Он в шоке был», — рассказал Русинов о реакции отца, когда тот узнал правду о сыне.

Боевик рассказал, что увлёкся идеями нацизма и украинского национализма, проживая в Луганске в 2017–2018 годах. Он стал через интернет связываться с единомышленниками, искать возможности вступить в «Азов», при этом отец молодого человека тогда служил в Народной милиции ЛНР.

Когда Русинова задержали спецслужбы, украинские власти и националисты добились его обмена и отправки в Киев в 2020 году. В результате он приехал в Мариуполь, где вступил в националистическое объединение помощником гранатомётчика, а родителям сообщил, что учится на милиционера. В мае 2022 года боевик сдался в плен.

Русинов сообщил, что его родители только через год после пленения узнали, что он жив. Им организовали встречу. Оказалось, что отец пленного в феврале 2022 года вернулся добровольцем в Народную милицию ЛНР, получил контузию под Харьковом, участвовал в освобождении Лисичанска, где потерял глаз.

Пленный хочет вернуться в родной город, но предполагает, что это может отразиться не только на нём, но и на родителях. Боевик говорит, что раскаялся в своих поступках.

«Я чувствую вину перед родителями, особенно перед папой. Сколько бы я тут ни пробыл, тяжело, но сам виноват, меня никто не заставлял», — сказал Русинов.

Как сообщало ИА Регнум 23 августа, ранее пленные «азовцы» заявили о безразличии к ним со стороны украинских властей. Командир им обещал, что плен закончится через четыре-пять месяцев, но прошло уже 15. Пленные также рассказали, что им отдавали незаконные приказы.

Кроме того, попавшие в плен украинские военные рассказывают о больших потерях в рядах ВСУ. При этом их обучали инструкторы, не имевшие боевого опыта, патронов во время обучения не хватало.