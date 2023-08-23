* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 23 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Пленные рядовые бойцы «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) пожаловались на безразличие к ним со стороны украинских властей. Об этом 23 августа рассказал журналистам мобилизованный в это подразделение Андрей Черняков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда военные (российские. — Прим. ред.) зашли в Мариуполь, нас начали бомбить. Мы начали откатываться на комбинат «Азовсталь», по нам стреляли и бомбили нас. Пришел Редис (Денис Прокопенко, командир «Азова». — Прим. ред.), собрал всех и говорит, что мы сдаёмся в плен», — рассказал Черняков.

По его словам, командир пообещал подчинённым 4–5 месяцев плена, но Черняков и несколько других «азовцев» в плену уже 15 месяцев. Он добавил, что знает о произошедшем обмене командиров, в числе которых оказался Редис.

«Нам отдавали незаконные приказы совершать преступления. Никто ничего не делает для нашего возвращения к нашим родным и близким. Я правда хочу вернуться. Я ни на какой фронт вообще не пойду никогда больше», — привели его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Москве передали 50 человек, включая бывшего депутата законодательного органа киевского режима Виктора Медведчука.

Среди тех, кого получил Киев, были представители украинских националистических батальонов, в том числе Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, и экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). Тогда отмечалось, что пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.

Однако 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается на Украину из Турции с пятью командирами «Азова». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил.

Позднее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик уточнил, что Турция уже дала России объяснения по выдаче Украине командиров боевиков, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что намерен лично обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным эту ситуацию.

В то же время, как сообщало ИА Регнум, 17 августа врио главы департамента планирования применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович 17 августа заявил, что боевики «Азова» восстановились и принимают участие в боевых действиях. Перед этим командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявлял, что «азовцы», вернувшиеся после обмена из Турции, смогут снова принимать участие в боевых действиях в течение месяца.