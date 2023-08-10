* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Неонацист из «Азова»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анатолий Килюшик с позывным Швейк рассказал, как расстреливал и сжигал мирных жителей Мариуполя. В видео, опубликованном 10 августа, военный преступник сознался в расправах над беззащитными гражданами.

Кадр видео из Телеграм — канала Анатолий Килюшик

26-летний боевик рассказал, как он расстреливал гражданских в спины из автомата и поджигал здания с живыми людьми внутри.

Так, в ночь на 24 февраля 2022 года Швейк и другие «азовцы» выдвинулись в сторону населённого пункта Мангуш, откуда направились в Мариуполь. Вскоре они получили приказ не выпускать мирных граждан из Мариуполя. Боевики удерживали их в городе как минимум до 8 марта 2022 года, пока другие подразделения «Азова» зачищали территорию от всех лиц, в том числе гражданских.

«Ко мне подошёл мой непосредственный командир и приказал ликвидировать «предателя», гражданского мужчину в форме. Я взял гражданского, взял оружие, завёл его в подъезд, после чего резко отошёл от него и выстрелил ему в спину очередью», — рассказал боевик.

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Позднее Швейка отправили на усиление в двухэтажном здании вблизи санатория «Здоровье». Там Килюшику сообщили о планах поджечь спортшколу. На задание вместе со Швейком отправили несколько его сослуживцев, которые знали о нахождении в её подвале гражданских лиц. Их не предупредили о поджоге. Один из боевиков поджёг школу, а остальные прикрывали его. Видео признаний неонациста опубликовал портал «Трибунал».

Килюшик вступил в нацбатальон в 2015 году. Планировал службу в ВСУ, но на тот момент не достиг 20 лет. После этого по совету друга записался в «Азов». Ему присвоили позывной Швейк и определили в село Урзуф Донецкой области, где он охранял базу на КПП. В 2016 году его оформили на должность солдата-стрелка и направили в граничащее с Крымом село Чонгар Херсонской области. В 2019 году Килюшик подписал второй контракт с «Азовом» и вновь попал в Урзуф, позднее — на Светлодарскую дугу в районе Горловки, откуда снова вернулся в Урзуф. В сентябре 2021 года Швейк стал командиром отделения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Верховный суд ДНР приговорил Килюшика к 25 годам колонии. Его признали виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Суд также удовлетворил иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 20 млн рублей.