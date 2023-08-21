Москва, 21 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Украинские военнопленные рассказали, что российская артиллерия работает так интенсивно, что приходиться сутками лежать на земле, передали 21 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы сидели в блиндажах, ваши начали наступать, мы в воздух постреляли. Ваши сказали выходи, мы так и сдались», — рассказал пленный.

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Он также призвал украинских бойцов сдаваться или разворачиваться и идти домой. Сам боец ВСУ сказал, что не пожалел, что сдался. Он увидел как к военным относятся там, и как здесь.

Другой военнопленный рассказал об учениях в рядах ВСУ. Он сказал, что инструкторы были не боевые. В плане вооружения на учениях не было патронов, западного оружия он также не видел.

«Если по-честному сказать, мы даже блиндажи себе построить не можем. Не дает ваша арта. Птичка все время в небе. Я просто три дня пролежал. Снарядов круглосуточно летит уйма», — вспомнил пленный.

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Оба пленных военнослужащих отметили большие потери среди сослуживцев и признались, что им повезло оказаться в российском плену.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, украинский военнопленный Станислав Краевский заявил, что российские врачи сделали всё, чтобы спасти его ногу, в которую он был ранен в боях под Угледаром. Осенью 2022 года он получил повестку, прошёл трёхнедельные курсы медиков и был отправлен на передовую. В бою под Угледаром военнослужащий получил серьёзные осколочные раны ноги. Военнопленный подчеркнул, что боялся попасть в российский плен, наслушавшись ужасов украинской пропаганды. Он отметил, что не ожидал, что российские медики будут спасать его ногу.