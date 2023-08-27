Шарыпово, Красноярский край, 27 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае задержали четырёх мужчин по подозрению в нападении на троих жителей города Шарыпово, в результате чего один человек погиб и двое госпитализированы с травмами. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК в Красноярском крае и Хакасии.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Накануне, 26 августа, правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела 30-летнего мужчины на улице в шестом микрорайоне города Шарыпово и госпитализации супружеской пары с травмами различной степени тяжести.

«Возбуждено три уголовных дела в отношении четверых уроженцев Азербайджана. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 111, ч.2 ст. 213 УК РФ («Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Дела объединили в одно производство.

По данным следствия, утром 26 августа в Шарыпово произошла словесная перепалка между тремя нетрезвыми мужчинами, пристававшими к девушке, и тремя местными жителями — супружеской парой и их знакомым.

Отмечается, что после этого приезжие позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки, после чего словесный конфликт перерос в драку.

Подозреваемые напали на местных и избили их арматурой, молотками, а также порезали ножом. В результате 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу госпитализировали с множественными травмами.

«Четверо подозреваемых задержаны, проводится их допрос, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка законности пребывания подозреваемых на территории Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа приезжий напал на совершавшую пробежку девушку в Нахабино в Подмосковье и ударил её по лицу. Пострадавшая смогла снять напавшего на неё на камеру смартфона. Злоумышленник заявил вступившемуся за девушку прохожему, что она не может заниматься спортом и не должна ходить в открытой одежде по улице.

Позднее нападавшего задержали, он при этом не оказал сопротивления. На допросе задержанный рассказал, что таким образом пытался «защитить» девушку от греха. В СМИ появились сообщения, что у приезжего ранее диагностировали шизофрению, а за день до инцидента ему вызывали скорую психиатрическую помощь. После этого суд арестовал напавшего на девушку. Он пробудет под стражей до 23 сентября.