Московская область, 23 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Подмосковье задержали мигранта, напавшего на девушку из-за «коротких» шорт. Кадры задержания появились 23 августа в Сети.

Кадр из видео Мигрант, напавший на девушку из-за «коротких» шорт

На них мужчину, ударившего спортсменку в подмосковном Нахабино, ведут в машину полиции. Мигранта посадили на заднее сидение и увезли в отдел для дальнейших следственных действий. СК России начал проверку действий мужчины.

«Председатель СК поручил провести проверку по факту незаконных действий мигранта и доложить о её ходе и промежуточных результатах», — сообщает Telegram-канал СК.

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Отмечается, что исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее задержанный ударил совершавшую пробежку девушку за слишком короткие, по его мнению, шорты. На кадрах инцидента, снятых пострадавшей, видно приближающегося к ней молодого человека. Во второй части ролика уже после самого инцидента, напавший пытается доказать неравнодушному прохожему, вступившемуся за девушку, что спортсменка не может так одеваться. Пострадавшая девушка зафиксировала побои и написала заявление в полицию.