Красногорск, 25 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Суд отправил под арест приезжего, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино из-за коротких шорт. Об этом 25 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — проинформировала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа приезжий напал на совершавшую пробежку девушку в подмосковном Нахабино и ударил её по лицу. Пострадавшая смогла снять злоумышленника на камеру смартфона. Вступившемуся за девушку прохожему преступник заявил, что не может заниматься спортом и не должна ходить в открытой одежде в общественных местах.

После этого злоумышленника задержали, он при этом не оказал сопротивления. Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование этого дела.

Во время допроса задержанный рассказал, что он таким образом помогал девушке и защищал её от греха. По данным СМИ, у мужчины ранее диагностировали шизофрению, и за день до происшествия ему пришлось вызывать скорую психиатрическую помощь.