Московская область, 23 августа, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В Подмосковье 23 августа мигрант ударил девушку за пробежку в шортах. Мужчину не устроил внешний вид спортсменки, и он решил выразить мнение силой.

Кадр из видео Напавший на девушку мигрант

На кадрах, снятых плачущей бегуньей, видно приближающегося к ней молодого человека.

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«Я бежала, он меня остановил и просто кулаком ударил со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета?» — слышится её голос за кадром.

В продолжении видео, снятом уже после инцидента, мигрант пытается доказать неравнодушному прохожему, что даже спортсменка не может так одеваться. Напавший задался вопросом, может ли «девушка быть спортсменом». Ролик опубликовали в социальных сетях. Пострадавшая девушка зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 июля в одном из баров в Челябинской области произошёл конфликт между 24-летним выходцем из Таджикистана и участником СВО Антоном Чашкиным. По словам очевидцев, мигрант напал на ветерана, который попытался мирно разрешить конфликт, но получил удар исподтишка. После этого Чашкин упал на асфальт и получил травму головы. Военного отвезли в больницу, но госпитализировать не стали, сославшись на его нетрезвость. Позднее при повторном осмотре врачи диагностировали у него гематомы головного мозга и перелом костей черепа. Мужчине провели операцию и ввели в медикаментозную кому, но через пять дней он умер, не приходя в сознание.