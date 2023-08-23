Московская область, 23 августа, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Приезжий, избивший в Подмосковье девушку за то, что она носила шорты, считал, что спасает её от греха. Видео допроса задержанного опубликовала пресс-служба МВД.

Кадр видео из Телеграм — канала Избивший девушку из-за шорт мигрант

На допросе он признал, что ударил девушку по лицу. Когда следователь спросил про мотивы нападения, задержанный заявил, что хотел помочь.

«Потому что я спас её… От греха», — ответил мужчина.

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Как сообщало ИА Регнум, мигрант напал на девушку 23 августа в Нахабино, когда она совершала пробежку перед на работу. Пострадавшая сняла нападавшего на телефон. Мужчина заявил, что девушка не может быть спортсменом.

Злоумышленника задержали, он не оказывал сопротивления. Дело взял на контроль центральный аппарат СК. По данным Telegram-канала «112», у мужчины ранее диагностировали шизофрению, он лечился в психиатрической больнице, а за день до нападения ему вызывали скорую психиатрическую помощь.