Московская область, 23 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Мигрант, избивший в Подмосковье девушку из-за того, что она была в шортах, приехал в Москву лечить психическое расстройство, у него диагностировали шизофрению. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео Мигрант, избивший в Подмосковье девушку

По данным журналистов, мужчина год назад уже лечился от этого заболевания в психиатрической больнице и теперь проходит терапию амбулаторно. Он живет в квартире бабушки и дяди, а накануне нападения на девушку ему вызывали скорую психиатрическую помощь, но врачи решили, что он безопасен, и госпитализация не требуется.

Он напал на девушку на следующее утро после обострения. Когда мужчину задержали, он не сопротивлялся. Своё поведение задержанный объяснил тем, что девушка ему понравилась, он хотел с ней познакомиться, а также объяснить, как нельзя одеваться, сообщило издание.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в подмосковном Нахабино. Мигрант ударил девушку кулаком, когда она совершала пробежку. Его поведение засняли на видео.

Мужчина заявлял вмешавшемуся прохожему, что девушка не может быть спортсменом.

Позднее стало известно о задержании агрессивного иностранца. Дело о нападении взял на контроль центральный аппарат СК.