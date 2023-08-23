У мигранта, избившего девушку из-за шорт, диагностировали шизофрению
«112»: у мигранта, избившего девушку из-за шорт, диагностировали шизофрению
Московская область, 23 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Мигрант, избивший в Подмосковье девушку из-за того, что она была в шортах, приехал в Москву лечить психическое расстройство, у него диагностировали шизофрению. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным журналистов, мужчина год назад уже лечился от этого заболевания в психиатрической больнице и теперь проходит терапию амбулаторно. Он живет в квартире бабушки и дяди, а накануне нападения на девушку ему вызывали скорую психиатрическую помощь, но врачи решили, что он безопасен, и госпитализация не требуется.
Он напал на девушку на следующее утро после обострения. Когда мужчину задержали, он не сопротивлялся. Своё поведение задержанный объяснил тем, что девушка ему понравилась, он хотел с ней познакомиться, а также объяснить, как нельзя одеваться, сообщило издание.
Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в подмосковном Нахабино. Мигрант ударил девушку кулаком, когда она совершала пробежку. Его поведение засняли на видео.
Мужчина заявлял вмешавшемуся прохожему, что девушка не может быть спортсменом.
Позднее стало известно о задержании агрессивного иностранца. Дело о нападении взял на контроль центральный аппарат СК.