Поток воды смыл мужчину и унёс под машину во Владивостоке
Владивосток, 25 августа, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Бурный поток воды во Владивостоке снёс пешехода и чуть его не убил. Видео происшествия попало в Сеть.
На кадрах видно, как сильный поток воды сбил мужчину с ног и затянул под задние колёса автомобиля.
Инцидент произошёл на улице Давыдова.
Очевидцы рассказали, что мужчина выжил. Он получил незначительные травмы. Прохожие помогли ему подняться и дальше он продолжил путь самостоятельно.
Как сообщало ИА Регнум, 25 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей отпустить сотрудников домой пораньше из-за непогоды.