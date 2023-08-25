Владивосток, 25 августа, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Бурный поток воды во Владивостоке снёс пешехода и чуть его не убил. Видео происшествия попало в Сеть.

Кадр из видео

На кадрах видно, как сильный поток воды сбил мужчину с ног и затянул под задние колёса автомобиля.

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Инцидент произошёл на улице Давыдова.

Очевидцы рассказали, что мужчина выжил. Он получил незначительные травмы. Прохожие помогли ему подняться и дальше он продолжил путь самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей отпустить сотрудников домой пораньше из-за непогоды.