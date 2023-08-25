Владивосток, 25 августа, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Во Владивостоке днём 25 августа из-за аварийного отключения электричества на фоне циклона остались без света примерно 70 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

TASS/Roberto Almeida Aveledo/ZUMA Wire

«В период с 05:00 до 13:00 (по местному времени) на территории краевой столицы произошло восемь отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тыс. жителей», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Аварийные бригады сразу же приступили к ликвидации последствий ливней Сейчас электроснабжение части абонентов уже восстановили. Ранним утром 25 августа на Приморье оказал влияние циклон, пришедший с Корейского полуострова. Наиболее интенсивные дожди прошли в южных районах края. По данным на 10:00, во Владивостоке выпало 65 мм осадков, в пригороде ― около 80 мм.

При этом в Гидрометцентре сообщили, что сильные и очень сильные дожди сохранятся в регионе днём 25 августа и ночью.

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Сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь населению Приморья, оказавшегося во власти непогоды. Они работают во Владивостокском, Артёмовском, Уссурийском, Октябрьском, Красноармейском, Дальнереченском, Чугуевском муниципальных образованиях и в городском округе Спасск-Дальний. За прошедшие сутки вода ушла из 34 жилых домов и 484 придомовых территорий.

Из-за сильных ливней во Владивостоке эвакуировали детей и работников двух детсадов. Часть детей отправили родителям, остальных увезли в другой детский сад. Минобразования Приморья из-за затоплений рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебы в школах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне во Владивостоке непогода привела к аварийному отключению электричества. Менее чем за сутки выпало около 106 мм осадков, превышена месячная норма июня. Из-за ливня подтопило дороги, а с косогоров сошёл грунт.

Из строя вышло оборудование на Владивостокской ТЭЦ-2. В городе без света остались более 500 многоквартирных домов. Авария затронула потребителей Первомайского района города.